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13:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре в день памяти Владимира Высоцкого пройдет фестиваль песен

Мероприятие состоится в сквере имени поэта.

В среду, 25 июля, в Самаре состоится пятый городской фестиваль песен поэта, актера и барда Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он пройдет в сквере его имени в 18:00. Легендарные песни перед зрителями будут исполнять музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Оренбурга и Москвы. Вход свободный.

Также в этот день в 13:00 состоятся возложение цветов к памятнику Высоцкому на улице Молодогвардейской и парусная регата его памяти.

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