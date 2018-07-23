В Самаре в день памяти Владимира Высоцкого пройдет фестиваль песен

В среду, 25 июля, в Самаре состоится пятый городской фестиваль песен поэта, актера и барда Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он пройдет в сквере его имени в 18:00. Легендарные песни перед зрителями будут исполнять музыканты из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Оренбурга и Москвы. Вход свободный.