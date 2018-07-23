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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани две тысячи осужденных выйдут раньше срока

В УФСИН России по Краснодарскому краю свыше двух тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, в колониях-поселениях и в воспитательной колонии, смогут раньше выйти на свободу.

Источник: Комсомольская правда

Это связано с новым законом о СИЗО, который сокращает время пребывания некоторых заключенных.

— Эта цифра по количеству осужденных предварительная и еще будет корректироваться, — отметили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По новому закону день в колонии общего режима и воспитательной колонии засчитывается за полтора дня, а сутки в колонии-поселении — за двое.

Несмотря на то, что заключенные уже отбывают наказание, его будет пересматривать суд. Также в УФСИН России по Краснодарскому краю отметили, что новый закон выгоден тем, кто долгое время находился в СИЗО.

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