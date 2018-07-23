На Кубани две тысячи осужденных выйдут раньше срока

Источник: Комсомольская правда

Это связано с новым законом о СИЗО, который сокращает время пребывания некоторых заключенных.

— Эта цифра по количеству осужденных предварительная и еще будет корректироваться, — отметили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По новому закону день в колонии общего режима и воспитательной колонии засчитывается за полтора дня, а сутки в колонии-поселении — за двое.