На Кубани две тысячи осужденных выйдут раньше срока
В УФСИН России по Краснодарскому краю свыше двух тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, в
В УФСИН России по Краснодарскому краю свыше двух тысяч осужденных, отбывающих наказание в колониях общего режима, в
Это связано с новым законом о СИЗО, который сокращает время пребывания некоторых заключенных.
— Эта цифра по количеству осужденных предварительная и еще будет корректироваться, — отметили в
По новому закону день в колонии общего режима и воспитательной колонии засчитывается за полтора дня, а сутки в
Несмотря на то, что заключенные уже отбывают наказание, его будет пересматривать суд. Также в УФСИН России по Краснодарскому краю отметили, что новый закон выгоден тем, кто долгое время находился в СИЗО.