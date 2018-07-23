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13:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)

Посетить его можно только во время отлива.

В 10 километрах от испанского города Рибадео, в автономном регионе Галисия, находится уникальное место под названием Пляж Святой воды (Praia de Augas Santas), известное еще и как Пляж Кафедральных Соборов (Playa de Las Catedrales).

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Это место является не только достопримечательностью этого региона, но и одним из самых красивых и необычных пляжей Европы.

Пляж Кафедральных Соборов интересен своими величественными скалами и природными арками готической формы высотой более 30 метров. Бродить среди них одно удовольствие.

Здесь есть многочисленные углубления, небольшие пещеры и живописные каменные лабиринты. Но главная особенность этого места в том, что прогуляться по пляжу можно только во время отлива. В остальное время вся эта красота полностью оказывается под водой.

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