Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)

В 10 километрах от испанского города Рибадео, в автономном регионе Галисия, находится уникальное место под названием Пляж Святой воды (Praia de Augas Santas), известное еще и как Пляж Кафедральных Соборов (Playa de Las Catedrales).

Это место является не только достопримечательностью этого региона, но и одним из самых красивых и необычных пляжей Европы.

Здесь есть многочисленные углубления, небольшие пещеры и живописные каменные лабиринты. Но главная особенность этого места в том, что прогуляться по пляжу можно только во время отлива. В остальное время вся эта красота полностью оказывается под водой.