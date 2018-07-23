В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом.
В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом.
Также возможен шквалистый ветер скоростью около 20 метров в секунду.
В региональном управлении МЧС жителей просят быть внимательными, максимально исключить пребывание на улице, не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.
Штормовое предупреждение действует до вторника включительно.