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15:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение

В Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильные дожди с грозой и градом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 89% 758 мм рт. ст. 3 м/с

Также возможен шквалистый ветер скоростью около 20 метров в секунду.

В региональном управлении МЧС жителей просят быть внимательными, максимально исключить пребывание на улице, не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Штормовое предупреждение действует до вторника включительно.

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