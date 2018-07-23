Роспотребнадзор «забраковал» еще несколько водоемов в Иркутской области

Источник: AP 2018

За прошедшую неделю не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям вода водных объектов в следующих муниципальных образованиях Иркутской области:

Ангарский городской округ

Еловский пруд;.

Балаганский район

Братское водохранилище (село Бирит, поселок Балаганск);.

Заларинский район

поселок Залари — Солдатское озеро, Косолапиха, озеро в районе Заларинского механического завода, поселок Тыреть — озеро, село Холмогой — река Заларинка, село Бажир — река Заларинка, село Моисеевка — река Заларинка;.

Иркутск

река Иркут, поселок Горького, Иркутское водохранилище (залив Якоби, зона рекреации у ледокола «Ангара»);.

Нукутский район

Братское водохранилище — село Русский Мельхитуй;.

Усть-Удинский район

поселок Усть-Уда.

Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, и не рекомендует гражданам купаться в водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения.