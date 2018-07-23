Роспотребнадзор «забраковал» еще несколько водоемов в Иркутской области

За прошедшую неделю не соответствовала требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям вода водных объектов в следующих муниципальных образованиях Иркутской области:
Ангарский городской округ
Братское водохранилище (село Бирит, поселок Балаганск);.
поселок Залари — Солдатское озеро, Косолапиха, озеро в районе Заларинского механического завода, поселок Тыреть — озеро, село Холмогой — река Заларинка, село Бажир — река Заларинка, село Моисеевка — река Заларинка;.
река Иркут, поселок Горького, Иркутское водохранилище (залив Якоби, зона рекреации у ледокола «Ангара»);.
Братское водохранилище — село Русский Мельхитуй;.
Загрязнение воды вышеперечисленных водоемов оценивается как опасное и создает угрозу развития инфекционных заболеваний у населения, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, и не рекомендует гражданам купаться в водоемах, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения.
В адрес администраций муниципальных образований направлена информация о неудовлетворительных результатах исследований воды и рекомендации о размещении в этих местах аншлагов о запрете купания.