Трасса М-7 оказалась в списке самых опасных в России
Она заняла 7 место из 10 среди автодорог федерального значения.
Она заняла 7 место из 10 среди автодорог федерального значения.
Автомобильная дорога федерального значения М-7 «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа» попала в список самых опасных в России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга безопасности федеральных трасс-2017, подготовленного МОЦ «За безопасность российских дорог».
Всего в рейтинг попали 22 трассы. При расчете индекса опасности эксперты опирались на следующие данные: количество ДТП, число пострадавших и погибших, протяженность дороги, а также население городов, расположенных вблизи автотрасс.
Таким образом, трасса М-7 заняла 7 место из 10 среди автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Ее индекс опасности составил 1,06. За прошлый год на М-7 произошло 6983 аварий, в которых погибли 1586 человек, еще 9240 пострадали.
Напомним, в начале прошлого года региональная Госавтоинспекция назвала самые аварийные участки на дорогах Нижегородской области по итогам 2016 года. Лидером антирейтинга стал участок на проспекте Ленина около главной проходной Горьковского автозавода. На второй строчке оказался участок на кстовской трассе в районе 467 километра, а замыкал тройку лидеров участок дороги на 154 километре дороги