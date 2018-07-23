Трасса М-7 оказалась в списке самых опасных в России

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Автомобильная дорога федерального значения М-7 «Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа» попала в список самых опасных в России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга безопасности федеральных трасс-2017, подготовленного МОЦ «За безопасность российских дорог».

Всего в рейтинг попали 22 трассы. При расчете индекса опасности эксперты опирались на следующие данные: количество ДТП, число пострадавших и погибших, протяженность дороги, а также население городов, расположенных вблизи автотрасс.

Таким образом, трасса М-7 заняла 7 место из 10 среди автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов РФ. Ее индекс опасности составил 1,06. За прошлый год на М-7 произошло 6983 аварий, в которых погибли 1586 человек, еще 9240 пострадали.