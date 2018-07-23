Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс

«Только мне кажется, или Райли звучит так, словно он поет Бритни Спирс?» — спросил у подписчиков мужчина. Оказалось, что он далеко не единственный, кто нашел сходство между подвыванием и песней известной поп-исполнительницы. В результате «творчество» Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов.