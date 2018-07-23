Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Сирии рухнул неопознанный военный самолет – СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
5 знаменитостей, которые выросли без отцов
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
45-летняя Хайди Клум опубликовала пикантное фото
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Поклонники поздравили Ольгу Бузову с помолвкой - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
«Идиотизм»: в Федерации бокса о реакции Порошенко на победу Усика
Global Slavery Index насчитал в РФ 800 тыс. рабов
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
13:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс

Житель американского штата Арканзас разместил в Twitter ролик со своим псом Райли, который случайно воспроизвел проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс. В результате «творчество» Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов, вызвав умиление интернет-пользователей.

Житель американского штата Арканзас разместил в Twitter короткий ролик со своей собакой, которая случайно воспроизвела проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс.

«Только мне кажется, или Райли звучит так, словно он поет Бритни Спирс?» — спросил у подписчиков мужчина. Оказалось, что он далеко не единственный, кто нашел сходство между подвыванием и песней известной поп-исполнительницы. В результате «творчество» Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов.

«Даже собаки знают, что Toxic — лучшая песня из когда-либо написанных», — предположил микроблогер с ником XYLØ. Некоторые отмечали, что Райли поет лучше, чем некоторые из представителей человечества.

 В ДНР вынесли смертный приговор
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Создающая оптические иллюзии женщина превратила себя в невидимку
Астрономы предупредили о магнитной буре
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь