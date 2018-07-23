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16:59 (мск), источник: Prokazan.ru

Туристы из Татарстана встретили футболиста Лионеля Месси на отдыхе в Испании

Председатель совета директоров челнинской компании «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев встретил аргентинского футболиста Лионеля Месси на отдыхе в Испании.

Фото и видео он опубликовал в своем Instagram.

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 — Обедали на острове, оказалось, одновременно с Лео Месси. Он был инкогнито, а потом народ его опознал и вот что было дальше, — написал Зубарев.

Кстати, судя по геометкам, свой отпуск Вячеслав Зубарев проводит на Балеарских островах. Он опубликовал фото с острова Форментера — один из Питиузских островов в Средиземном море, принадлежит Испании.

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