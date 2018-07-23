Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова, находясь в Крыме, сменила отношение к РФ - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Сын Елены Ваенги позабавил соцсети обращением к Лайме Вайкуле
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Какие хиты вышли из «Фабрики звезд» и что стало с исполнителями
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Поклонники поздравили Ольгу Бузову с помолвкой - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Идея Путина о новом референдуме вызвала резонанс в Донбассе
Посол США в России отказался уходить в отставку
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
14:02 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму начали выдавать электронные полисы ОМС

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Крыму начали выдавать первые электронные полисы обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал на своей странице в Facebook руководитель одной из региональных страховых компаний.

Пока их можно получить только в Симферополе и Севастополе. На сегодняшний день уже выдано несколько сотен электронных полисов.

В скором времени в клиниках Крыма и Севастополя заработают и терминалы для считывания информации, заключенной в чипе документа. Там же содержатся сведения, позволяющие идентифицировать пациента: его фотография, паспортные данные, электронная подпись, название страховой компании. Сегодня подобные устройства установлены в небольшом количестве лечебных учреждений. Поэтому электронные полисы ОМС в медицинских организациях пока будут принимать как бумажные, учитывая только номер, указанный на лицевой стороне пластиковой карты.

«Электронный полис, безусловно, удобнее, — уверен директор одной из страховых компаний Крыма Станислав Боритько. — Представьте, что вместо этой бумажной “простыни” у вас будет пластиковая карточка, которую вы, как банковскую, можете всегда носить с собой в кошельке и предъявлять при визите в поликлинику».

Для оформления нового, электронного страхового документа ОМС нужно обратиться в страховую компанию, которая выдавала бумажный полис, и написать заявление. Понадобятся также паспорт, СНИЛС и прежняя версия полиса. Новый будет изготовлен в течение 30 дней, выдается он по-прежнему бесплатно. Таким образом страховщики надеются на поэтапную замену полисов ОМС с бумажных на электронные.

Все новости региона
 В Крыму нашли пропавшую без вести школьницу
Операция прошла успешно: на Приморском пляже в Ялте обезвредили мину
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
Создающая оптические иллюзии женщина превратила себя в невидимку
Астрономы предупредили о магнитной буре
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь