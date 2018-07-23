В Крыму начали выдавать электронные полисы ОМС

Пока их можно получить только в Симферополе и Севастополе. На сегодняшний день уже выдано несколько сотен электронных полисов.

В скором времени в клиниках Крыма и Севастополя заработают и терминалы для считывания информации, заключенной в чипе документа. Там же содержатся сведения, позволяющие идентифицировать пациента: его фотография, паспортные данные, электронная подпись, название страховой компании. Сегодня подобные устройства установлены в небольшом количестве лечебных учреждений. Поэтому электронные полисы ОМС в медицинских организациях пока будут принимать как бумажные, учитывая только номер, указанный на лицевой стороне пластиковой карты.

«Электронный полис, безусловно, удобнее, — уверен директор одной из страховых компаний Крыма Станислав Боритько. — Представьте, что вместо этой бумажной “простыни” у вас будет пластиковая карточка, которую вы, как банковскую, можете всегда носить с собой в кошельке и предъявлять при визите в поликлинику».