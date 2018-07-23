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14:00 (мск), источник: Newsroom24.ru

Фестиваль «Православный воин» пройдёт под Дивеевом

В программе фестиваля — кинжальный бой и рубка шашкой.

24 июля в 14:00 в окрестностях Дивеева откроется ежегодный международный военно-спортивный фестиваль «Православный воин». Мероприятие продлится до 29 июля. В программе — военно-тактические соревнования, Кубок Нижегородской митрополии по армейскому рукопашному бою, открытый турнир по казачьему кинжальному бою и новые виды соревнований — турнир по лазертагу «Штурм», рубка шашкой.

Организаторы мероприятия — Нижегородская епархия и культурно-спортивный центр «Казачий острог» при поддержке Синодального отдела по делам молодежи РПЦ, Федераций АРБ Нижегородской области и Ставропольского края, НОСПОО «Дружина», ДВФКБИ «Перначъ», Саровско-Дивеевской казачей общины, Нижегородского городского казачьего общества Волжского казачьего войска, федерации рубки шашкой «Казарла», и администрации Дивеевского района.

Как сообщают организаторы, в 2017 году в мероприятиях приняли участие воспитанники военно-спортивно-патриотических клубов России и зарубежья, всего более 300 человек.

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