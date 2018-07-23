Названы самые недорогие курорты Крыма

В топ-10 курортов Крыма для бюджетного отдыха в августе текущего года также попали село Андреевка в Нахимовском районе Севастополя, село Песчаное в Бахчисарайском районе, село Оленевка в Черноморском районе на мысе Тарханкут, село Стерегущее в Раздольненском районе, город Щелкино в Ленинском районе, город Керчь и село Веселое на юго-востоке Крыма в Судаке. Во всех перечисленных локациях средняя ставка аренды жилья не превышает двух тысяч рублей в сутки.