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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые недорогие курорты Крыма

По минимальной цене в Крыму можно арендовать жилье в поселках Черноморское и Курортное и селе Межводном, свидетельствуют материалы сервиса бронирования жилья Tvil.ru, поступившие в «Дом» в понедельник, 23 июля.

В Черноморском сутки проживания в частном секторе обойдутся в 1,5 тысячи рублей, в Курортном — в 1,6 тысячи рублей. В Межводном ставка составляет 1,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики.

В топ-10 курортов Крыма для бюджетного отдыха в августе текущего года также попали село Андреевка в Нахимовском районе Севастополя, село Песчаное в Бахчисарайском районе, село Оленевка в Черноморском районе на мысе Тарханкут, село Стерегущее в Раздольненском районе, город Щелкино в Ленинском районе, город Керчь и село Веселое на юго-востоке Крыма в Судаке. Во всех перечисленных локациях средняя ставка аренды жилья не превышает двух тысяч рублей в сутки.

По данным экспертов, в летний сезон 2018-го туристы бронируют отдых в курортных поселках Крыма в среднем на 7−15 ночей.

Ранее были названы самые дешевые курорты России для летнего отдыха. Рейтинг возглавила Евпатория, второе место списка занял Судак, третье — Феодосия, четвертое — Ейск. За ними следуют Анапа, Сочи, Севастополь, Геленджик и Алушта.

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