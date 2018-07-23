В Самарской области появятся новые арт-объекты
На эти цели потратят почти 9 миллионов рублей.
На эти цели потратят почти 9 миллионов рублей.
В Самаре подвели итоги торгов по установке новых стрит
Кроме того, организации нужно будет выполнить большой павильон для буккроссинга. Похожий уже стоит в Струковском парке.
В бумагах указано также, что администрация города заказала несколько качелей «Сыр», небольшой комплекс с рампами для скейтбордистов и сцену со зрительскими местами.
Еще для зон отдыха купят несколько необычных скамеек — в виде сердца, книжки, колеса, «скамейки запасных» и разноуровневой «лесенки».
На эти цели в администрации города выделят 9 миллионов рублей.