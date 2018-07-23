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15:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области появятся новые арт-объекты

На эти цели потратят почти 9 миллионов рублей.

В Самаре подвели итоги торгов по установке новых стрит арт-объектов. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Контракт получила компания «Интегрированные Технологии Безопасности». Нужно будет до конца лета установить «трамвай» с подсветкой. Кстати имитация часть салона будет выполнена с информационными панелями вместо окон.

Кроме того, организации нужно будет выполнить большой павильон для буккроссинга. Похожий уже стоит в Струковском парке.

В бумагах указано также, что администрация города заказала несколько качелей «Сыр», небольшой комплекс с рампами для скейтбордистов и сцену со зрительскими местами.

Еще для зон отдыха купят несколько необычных скамеек — в виде сердца, книжки, колеса, «скамейки запасных» и разноуровневой «лесенки».

На эти цели в администрации города выделят 9 миллионов рублей.

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