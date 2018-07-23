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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева

У здания Генпрокуратуры в Москве задержали председателя движения «За права человека» Льва Пономарева. Он стоял в одиночном пикете в поддержку фигуранток дела «Нового величия», которые находятся в СИЗО.

Источник: РИА "Новости"

Господин Пономарев рассказал «Интерфаксу», что призывает изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой. Перед пикетом он отнес соответствующее обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.

Правозащитника доставили в ОВД «Тверское». Обвинения ему пока не предъявлены. Сам господин Пономарев считает свое задержание незаконным.

По делу движения «Новое величие» проходят десять человек. Шестеро фигурантов находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Их обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Сами фигуранты утверждают, что их организацию создали и возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов.

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