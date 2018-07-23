В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева

Источник: РИА "Новости"

Господин Пономарев рассказал «Интерфаксу», что призывает изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой. Перед пикетом он отнес соответствующее обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.

Правозащитника доставили в ОВД «Тверское». Обвинения ему пока не предъявлены. Сам господин Пономарев считает свое задержание незаконным.