В Москве задержали правозащитника Льва Пономарева

Господин Пономарев рассказал «Интерфаксу», что призывает изменить меру пресечения Марии Дубовик и Анне Павликовой. Перед пикетом он отнес соответствующее обращение на имя генерального прокурора России Юрия Чайки.
Правозащитника доставили в ОВД «Тверское». Обвинения ему пока не предъявлены. Сам господин Пономарев считает свое задержание незаконным.
По делу движения «Новое величие» проходят десять человек. Шестеро фигурантов находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Их обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества (282.1 УК РФ). Сами фигуранты утверждают, что их организацию создали и возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов.