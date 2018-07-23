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14:32 (мск), источник: Фонтанка

На Петербург снова надвигается испепеляющая жара

Тридцатиградусная жара вновь надвигается на Петербург. Кондиционеры и вентиляторы пригодятся как никогда.

— В начале недели благодаря дождям и облачности будет попрохладнее — 23−28 градусов. Но уже с четверга воздух днем будет прогреваться до тридцатиградусной отметки. Ночи тоже будут теплыми, — сообщил «Фонтанке» 23 июля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Метеоролог также отметил, что в начале августа жара сохранится. Когда жители Северной столицы смогут подышать прохладой — не ясно, по крайней мере, предпосылок к этому нет: воздушные массы неизменны. По этому случаю Колесов рекомендует как можно чаще выезжать на водоемы, благо вода в речках и озерах прогрелась до 23 градусов. В заливе вода чуть прохладнее, но тоже годится для купания.

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