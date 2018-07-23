23 млн рублей вложат в благоустройство участка Щелоковского хутора

Администрация Нижнего Новгорода направит 23 млн рублей на благоустройство второго участка территории Щелоковского хутора. Об этом сообщается на портале госзакупок.



Согласно документам госзакупки, подрядчик обязан выполнить работы по комплексному благоустройству территории рядом с домом № 32 по Анкудиновскому шоссе. В перечне работ ремонт асфальтового покрытия, строительство бетонного перехода через ручей и декорирование зоны ручья галькой. Кроме того, исполнитель должен будет спилить аварийные деревья, обустроить цветники, провести озеленение, а также установить малые архитектурные формы.



Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 23 млн рублей. Источником финансирования является городской бюджет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018−2022 гг. Исполнителя выберут на электронном аукционе 10 августа.



Работы по контракту должны быть завершены до 15 сентября.



Напомним, что в результате рейтингового голосования и обсуждения территорий, которые вошли в программу ФКГС на 2018 год, были разработаны семь проектов развития общественных пространств во всех районах города: сквер в центре Сормова, сквер им. Героя Грабина, сквер на улице Григорьева, сквер им. 1905 года, парк «Дубки», два озера Щелоковского хутора и сквер на улице Прыгунова.



Ранее сообщалось, что пляжную зону озер на Щелоковском хуторе благоустроят за 30 млн рублей.