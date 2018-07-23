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14:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фитнес-тренер нарушила свои же советы и похудела на 12 кг

У нее ушло два года, чтобы понять, как бороться с лишним весом.

36-летняя персональный тренер Налиша Пател из Новой Зеландии поделилась удивительной личной историей, которая доказывает, что универсальных способов похудения не существует.

На протяжении последних 13 лет Налиша учила людей быть здоровыми и красивыми. Она давала людям универсальные и, казалось бы, проверенные рецепты, как избавиться от лишнего веса и привести в порядок свою фигуру и здоровье.

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По признанию самой девушки, у нее всегда было подтянутое тело, но, отправившись с мужем в длительное путешествие по миру, Налиша начала поправляться, так как не могла все время придерживаться режима питания и тренировок. За три года ее вес увеличился с 54 кг до 69 кг. И тогда она поняла, что нужно что-то менять.

Первое, что сделала Пател, начала применять на практике те советы, которые сама всегда давала девушкам: пятиразовое дробное питание, обязательный завтрак, всего одно вредное блюдо в неделю и комбинации силовых, кардио- и интервальных тренировок. В итоге за год она сумела похудеть всего лишь на 2 килограмма. Дальше она начала изучать этот вопрос в интернете и в последующие месяцы, при соблюдении всех правил ЗОЖ, даже умудрилась поправиться еще на 4 кило.

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В январе 2018 года Налиша начала экспериментировать с разными методиками и отмечать, как ее тело реагирует на разную еду — для этого она даже приобрела глюкометр, чтобы измерять уровень сахара в крови. Она начала питаться три раза в день, пропускала завтраки, а вредные блюда позволяла себе лишь один раз в месяц. Пател практически отказалась от силовых упражнений, а к обычным интервальным тренировкам добавила прыжки на батуте. И результат не заставил себя долго ждать. Всего за 4 месяца новозеландка сумела сбросить 12 кг.

Сейчас Налиша практически вернула себе первоначальный вес, но продолжает свои эксперименты. Теперь она делится со своими подписчиками только теми советами, которые реально помогли ей на практике.

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