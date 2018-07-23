Синоптики снова прогнозируют ливни в регионе
Во вторник волгоградцам снова не обойтись без зонтов. По прогнозам синоптиков, по области и в Волгограде 24 июля ожидаются сильные дожди, переходящие в ливень.
Во вторник волгоградцам снова не обойтись без зонтов. По прогнозам синоптиков, по области и в Волгограде 24 июля ожидаются сильные дожди, переходящие в ливень.
В отдельных районах грозы, град. Ветер восточных направлений 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра 18−23 м/с. Столбик термометра покажет ночью +19…+24ºС, местами до +14ºС. Днем будет +24…+29°С, местами до +32ºС.
В Волгограде ночной дождь с понедельника на вторник днем усилится, при этом будет сопровождаться грозой, порывистым ветром. Ночь будет прохладная: +20…+22ºС, днем чуть теплее: +24…+26ºС.
В среду, 25 июля, по области продолжатся дожди и грозы, ветер — восточный, порывистый. Ночная температура не превысит +19…+24ºС, местами опустится до +14ºС. Днем будет +26…+31°С, местами до +34ºС. Такая же погода ожидается и в областном центре.
В четверг, 26 июля, снова пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью столбик термометра покажет +21…+26ºС, местами до +16ºС. Днем будет жарче: +27…+32°С, местами до +35ºС.
В Волгограде в четверг синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой, порывами восточного ветра до 13−18 м/с. Температура воздуха ночью составит +21…+23ºС, днем +31…+33ºС.