«Курумоч» первым в «Аэропортах регионов» получил сертификат IIIA категории ИКАО
Всего в стране кроме самарского аэропорта подобные сертификаты имеют три воздушные гавани.
Всего в стране кроме самарского аэропорта подобные сертификаты имеют три воздушные гавани.
Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (туман).
Сайт самарского аэропорта сообщает, что характеристики второй взлетной полосы «Курумоча» позволяют принимать и отправлять почти все воздушные суда типа Airbus-340 и Boing-777.