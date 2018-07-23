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15:58 (мск), источник: Pro Город Самара

«Курумоч» первым в «Аэропортах регионов» получил сертификат IIIA категории ИКАО

Всего в стране кроме самарского аэропорта подобные сертификаты имеют три воздушные гавани.

Источник: Pro Город Самара

Сертификат Росавиации подтверждает, что оборудование аэродрома в Курумоче позволяет командиру воздушного судна принимать решение о заходе посадку на высоте не менее 30 метров от поверхности земли и при видимости от 200 метров (туман).

Сайт самарского аэропорта сообщает, что характеристики второй взлетной полосы «Курумоча» позволяют принимать и отправлять почти все воздушные суда типа Airbus-340 и Boing-777.

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