В ДВД прокомментировали находку 72 ножей на детской площадке

«В центр оперативного управления поступило сообщение о том, что по адресу проспект Республики 4 у остановки “Диана” на детской площадке из клумбы торчат ножи. По прибытию следственно-оперативной группы факт подтвердился, на месте было обнаружено 72 ножа. Данный факт зарегистрирован в КУИ, по которому принято процессуальное решения о списании материала в номенклатурное дело в связи отсутствием состава уголовного правонарушения», — сообщили в ведомстве.