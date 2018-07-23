В ДВД прокомментировали находку 72 ножей на детской площадке
В ДВД не нашли состава уголовного правонарушения в случае с 72 ножами, которые оставили воткнутыми в землю на детской площадке в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ДВД не нашли состава уголовного правонарушения в случае с 72 ножами, которые оставили воткнутыми в землю на детской площадке в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По данным полиции, ножи обнаружили 21 июля около 09.00.
«В центр оперативного управления поступило сообщение о том, что по адресу проспект Республики 4 у остановки “Диана” на детской площадке из клумбы торчат ножи. По прибытию