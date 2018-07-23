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15:49 (мск), источник: Tengrinews

В ДВД прокомментировали находку 72 ножей на детской площадке

В ДВД не нашли состава уголовного правонарушения в случае с 72 ножами, которые оставили воткнутыми в землю на детской площадке в Караганде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, ножи обнаружили 21 июля около 09.00.

«В центр оперативного управления поступило сообщение о том, что по адресу проспект Республики 4 у остановки “Диана” на детской площадке из клумбы торчат ножи. По прибытию следственно-оперативной группы факт подтвердился, на месте было обнаружено 72 ножа. Данный факт зарегистрирован в КУИ, по которому принято процессуальное решения о списании материала в номенклатурное дело в связи отсутствием состава уголовного правонарушения», — сообщили в ведомстве.

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