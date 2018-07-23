Роспотребнадзор запретил казанцам купаться в озере Комсомольском в Дербышках
(Город Казань KZN.RU, 23 июля). В Управлении Роспотребнадзора по РТ запретили жителям Казани купаться в озере Комсомольском в Дербышках.
(Город Казань KZN.RU, 23 июля). В Управлении Роспотребнадзора по РТ запретили жителям Казани купаться в озере Комсомольском в Дербышках.
На сегодня результаты исследований воды в этом искусственном водоеме не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что в Казани продолжают работать пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Глубокое».