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15:35 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже закрылась легендарная рюмочная на площади Ленина

Знаменитая рюмочная принимала посетителей более двух десятков лет.

«Там коротали вечера разного калибра литсотрудники и торопливые работники связей с общественностью», — так описывает аудиторию «Елены» в своей колонке Герман Полтаев. Журналист называет заведение «островком стабильности в быстро меняющемся мире»:

— Кто только с ней не боролся, как только ее не пытались закрыть — бесполезно. И вот итог: закрытая дверь, уведомление «аренда» и телефон ©.

В 2006-м у дверей «Елены» прошел пикет молодежного движения «Наши» против продажи алкоголя несовершеннолетним. Через 3 года, в 2009-м, рюмочную посетил губернатор Алексей Гордеев, после жалоб местных жителей на то, что «магазин превратился в злачное место».

Год назад региональные власти выступили с инициативой закрыть пивные и рюмочные в многоквартирных домах Воронежа.

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