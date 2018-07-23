В Воронеже закрылась легендарная рюмочная на площади Ленина

«Там коротали вечера разного калибра литсотрудники и торопливые работники связей с общественностью», — так описывает аудиторию «Елены» в своей колонке Герман Полтаев. Журналист называет заведение «островком стабильности в быстро меняющемся мире»:

— Кто только с ней не боролся, как только ее не пытались закрыть — бесполезно. И вот итог: закрытая дверь, уведомление «аренда» и телефон ©.

В 2006-м у дверей «Елены» прошел пикет молодежного движения «Наши» против продажи алкоголя несовершеннолетним. Через 3 года, в 2009-м, рюмочную посетил губернатор Алексей Гордеев, после жалоб местных жителей на то, что «магазин превратился в злачное место».