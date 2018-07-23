Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова, находясь в Крыму, сменила отношение к РФ - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
5 знаменитостей, которые выросли без отцов
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
5 знаменитостей, которые выросли без отцов
Сын Елены Ваенги позабавил соцсети обращением к Лайме Вайкуле
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
"Довел": в Сети возмущены откровенным фото Солнца с женой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Боярская и Матвеев устроили романтический отпуск в Питере
Шнуров закрутил роман с подругой собственной экс-жены
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы увидят авиашоу и узнают о подготовке самолетов к полету

В Воронежском аэропорту пройдет день открытых дверей.

Источник: пресс-служба Воронежского аэропорта

Горожан позвали посмотреть авиашоу в Воронежском аэропорту на ежегодном Дне открытых дверей в субботу, 25 августа. Праздник приурочили к 85-й годовщине основания отрасли пассажирских авиаперевозок в Воронеже.

Празднование будет продолжаться с 10:00 до 17:00 на перроне и привокзальной площади аэропорта. Горожан ждут тематические, интерактивные и выставочные площадки. Церемония откроется выступлением пилотажных групп. Также пройдет наземный парад на перроне. Для посетителей подготовили экскурсии, на которых расскажут о подготовке самолетов к полету.

Желающие смогут увидеть работу служб аэропорта и работу спасателей. Инспекторы службы авиационной безопасности покажут, как проходит предполетный досмотр. Горожанам расскажут том, что пассажиры иногда пытаются взять с собой на борт. Также пройдут конкурсы и викторины. Горожане смогут выиграть туристические путевки и авиабилеты. Воронежцев угостят блюдами из меню космонавтов и дадут попробовать бортовое питание авиакомпаний.

Гостей праздника доставят в аэропорт специальными автобусами. Для автовладельцев предусмотрят бесплатную стоянку. Вход на территорию аэропорта будет свободным, но перед выходом на перрон всех посетителей досмотрит служба безопасности.

Все новости региона
Мэрия обновила список точек подвоза воды в два района Воронежа
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
«Могу угадать пароль на любом телефоне»: тайны магических трюков
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь