Воронежцы увидят авиашоу и узнают о подготовке самолетов к полету

Источник: пресс-служба Воронежского аэропорта

Горожан позвали посмотреть авиашоу в Воронежском аэропорту на ежегодном Дне открытых дверей в субботу, 25 августа. Праздник приурочили к 85-й годовщине основания отрасли пассажирских авиаперевозок в Воронеже.

Празднование будет продолжаться с 10:00 до 17:00 на перроне и привокзальной площади аэропорта. Горожан ждут тематические, интерактивные и выставочные площадки. Церемония откроется выступлением пилотажных групп. Также пройдет наземный парад на перроне. Для посетителей подготовили экскурсии, на которых расскажут о подготовке самолетов к полету.

Желающие смогут увидеть работу служб аэропорта и работу спасателей. Инспекторы службы авиационной безопасности покажут, как проходит предполетный досмотр. Горожанам расскажут том, что пассажиры иногда пытаются взять с собой на борт. Также пройдут конкурсы и викторины. Горожане смогут выиграть туристические путевки и авиабилеты. Воронежцев угостят блюдами из меню космонавтов и дадут попробовать бортовое питание авиакомпаний.