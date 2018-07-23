Проходные баллы МГЛУ: на переводчика — от 381 балла из 400

Источник: Sputnik.by

Белорусские вузы продолжают публиковать результаты вступительной кампании текущего года: зачисление на бюджет продолжается до 28 июля. В понедельник были обнародованы проходные баллы МГЛУ, более известного как минский иняз.

Так, максимальный проходной балл в этом году на переводческом факультете: на английский язык здесь требовалось набрать от 381 балла, на немецкий — от 375, на арабский — 351 и на французский — 338. Также 381 балл необходим для будущих переводчиков с китайского, а для «компьютерной лингвистики» или русского как иностранного на факультете китайского — 338.

На факультет английского языка проходной балл составил 324. Для учебы на факультете немецкого языка требовалось иметь 313 баллов (если сдавали на ЦТ немецкий) или 323 (если сдавали английский). На факультете романских языков проходной балл для испанского составил 322, французского — 319.

На факультете межкультурных коммуникаций для «англичан» проходной балл составил 369, «немцев» — 354, «итальянцев» — 360.