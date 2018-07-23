Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Анна Седокова устроила младшей дочке шикарный день рождения
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
45-летняя Хайди Клум опубликовала пикантное фото
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Кристина Асмус показала, как ее 4-летняя дочь выбирает «свадебное» платье
Анна Седокова устроила младшей дочке шикарный день рождения
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4»
Назван самый возмутительный фильм года
"Довел": в Сети возмущены откровенным фото Солнца с женой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
45-летняя Хайди Клум опубликовала пикантное фото
54-летняя жена Крутого восхитила соцсети снимком в купальнике
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15:42 (мск), источник: Sputnik.by

Проходные баллы МГЛУ: на переводчика — от 381 балла из 400

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Проходные баллы Минского государственного лингвистического университета в 2018 году достигли 381 из 400 возможных, сообщили в понедельник в МГЛУ.

Источник: Sputnik.by

Белорусские вузы продолжают публиковать результаты вступительной кампании текущего года: зачисление на бюджет продолжается до 28 июля. В понедельник были обнародованы проходные баллы МГЛУ, более известного как минский иняз.

Так, максимальный проходной балл в этом году на переводческом факультете: на английский язык здесь требовалось набрать от 381 балла, на немецкий — от 375, на арабский — 351 и на французский — 338. Также 381 балл необходим для будущих переводчиков с китайского, а для «компьютерной лингвистики» или русского как иностранного на факультете китайского — 338.

На факультет английского языка проходной балл составил 324. Для учебы на факультете немецкого языка требовалось иметь 313 баллов (если сдавали на ЦТ немецкий) или 323 (если сдавали английский). На факультете романских языков проходной балл для испанского составил 322, французского — 319.

На факультете межкультурных коммуникаций для «англичан» проходной балл составил 369, «немцев» — 354, «итальянцев» — 360.

По сравнению с прошлым годом, проходные баллы в МГЛУ практически не изменились.

Все новости региона
 Курил сигары и послал судью к черту. Как Марадона удивил Брест
Путин пригласил Лукашенко в Сочи
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Глубоководный гигантизм». Как легенды о чудовищах стали правдой
«На камне проступили буквы»: самые необычные святыни России
«Могу угадать пароль на любом телефоне»: тайны магических трюков
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Поклонники разочарованы фотопробами Харатьяна в «Гардемарины 4» Режиссер Светлана Дружинина показала снимки Дмитрия Харатьяна и Александра Домогарова, которые вновь примерили образы любимых зрителями героев
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь