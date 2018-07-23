Роспотребнадзор не рекомендует использовать водопроводную воду для питья в Североуральске спустя неделю после аварии
Екатеринбург. 23 июля.
Екатеринбург. 23 июля.
«Наблюдается стабильная тенденция улучшения качества питьевой воды. Однако использовать воду в питьевых целях
Так, показатель «мутность» превышен в 1,5 раза, превышений по другим показателям не отмечено.
Отмечается, что в Североуральске работает пять стационарных прививочных кабинетов и две мобильные бригады, где можно поставить прививки от гепатита А и ротавирусной инфекции. В настоящее время 608 взрослых и 1 тыс. 472 ребенка поставили прививки от гепатита А.
«Случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с неудовлетворительным качеством питьевой воды, официально не зарегистрировано», — уточняется в
По данным сайта администрации Североуральского городского округа, жителям города продолжают выдавать бутилированную воду. Также в Североуральске и поселках Третий Северный, Калья, Черемухово можно набрать воду из автоцистерн.
Как сообщалось, 16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды. Проводится гиперхлорирование системы водоснабжения, затем специалисты проанализируют воду на микробиологические показатели. Эпидемиологи предложили привить от гепатита и ротавируса жителей Североуральска.
Кроме того,
20 июля власти Свердловской области заявили о ликвидации аварии.