Роспотребнадзор не рекомендует использовать водопроводную воду для питья в Североуральске спустя неделю после аварии

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«Наблюдается стабильная тенденция улучшения качества питьевой воды. Однако использовать воду в питьевых целях по-прежнему не рекомендуется», — говорится в сообщении.

Так, показатель «мутность» превышен в 1,5 раза, превышений по другим показателям не отмечено.

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Отмечается, что в Североуральске работает пять стационарных прививочных кабинетов и две мобильные бригады, где можно поставить прививки от гепатита А и ротавирусной инфекции. В настоящее время 608 взрослых и 1 тыс. 472 ребенка поставили прививки от гепатита А.

«Случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с неудовлетворительным качеством питьевой воды, официально не зарегистрировано», — уточняется в пресс-релизе.

По данным сайта администрации Североуральского городского округа, жителям города продолжают выдавать бутилированную воду. Также в Североуральске и поселках Третий Северный, Калья, Черемухово можно набрать воду из автоцистерн.

Как сообщалось, 16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды. Проводится гиперхлорирование системы водоснабжения, затем специалисты проанализируют воду на микробиологические показатели. Эпидемиологи предложили привить от гепатита и ротавируса жителей Североуральска.

Кроме того, из-за увеличения притока воды вечером 16 июля была приостановлена работа шахты «Черемуховская» ОАО «Североуральский бокситовый рудник» (СУБР, Свердловская область, входит в ОК «РусАл»), шахтеры выведены на поверхность, угрозы затопления шахты нет. Компания принимает участие в ликвидации последствий обвала канала реки.