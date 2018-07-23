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17:01 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно о мероприятиях в Омске в честь Дня Крещения Руси

На этой неделе, 28 июня, в России отмечается 1030-летие Крещения Руси. В Омской епархии огласили масштабный перечень мероприятий в честь праздника, которые начнутся 25 июля и завершатся 29 июля.

Так, в 11:00 25 июля в Успенском соборе состоится гашение почтовой марки храма. В четверг, 26 июля, в Омской духовной семинарии на улице Лермонтова в 18:00 состоится праздничный концерт в честь юбилея Крещения Руси. В пятницу, 27 июля, в 17:00 в Успенском соборе запланировано всенощное бдение памяти князя Владимира, крестившего Русь.

Непосредственно в сам праздничный день, 28 июля, в Успенском соборе состоится божественная литургия в честь князя Владимира (9:00), а также воскресное всенощное бдение, которое начнется вечером субботы в 17:00.

В воскресенье, 29 июля в 11:30 около Успенского собора в Омске пройдет общерегиональный Крестный ход. В 13:00 на Соборной площади начнется трапеза и праздничный концерт.

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