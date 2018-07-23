Стало известно о мероприятиях в Омске в честь Дня Крещения Руси

Так, в 11:00 25 июля в Успенском соборе состоится гашение почтовой марки храма. В четверг, 26 июля, в Омской духовной семинарии на улице Лермонтова в 18:00 состоится праздничный концерт в честь юбилея Крещения Руси. В пятницу, 27 июля, в 17:00 в Успенском соборе запланировано всенощное бдение памяти князя Владимира, крестившего Русь.

Непосредственно в сам праздничный день, 28 июля, в Успенском соборе состоится божественная литургия в честь князя Владимира (9:00), а также воскресное всенощное бдение, которое начнется вечером субботы в 17:00.