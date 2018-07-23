Открыта продажа билетов на «Волгоград Арену» на матч «Ротор» — «Сочи»
Не успели волгоградцы отпраздновать первую победу обновленного «Ротора» на домашней «Волгоград Арене», как уже пора собирать силы для новой громогласной поддержки.
Не успели волгоградцы отпраздновать первую победу обновленного «Ротора» на домашней «Волгоград Арене», как уже пора собирать силы для новой громогласной поддержки.
Уже 4 августа на новом волгоградском стадионе состоится очередная игра — в рамках 4-го тура
Игра также пройдет на «Волгоград Арене». Начало — в 18.00.
Волгоградцы уже могут купить билеты на этот матч.
Приобрести абонементы и билеты можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора.
Напомним, первая домашняя игра, несмотря на ливень, который накануне обрушился на Волгоград, прошла 22 июля при полных трибунах. Поддержать команду пришли больше 30 тысяч человек. Тем самым, был побит рекорд посещаемости «Волгоград Арены» на играх
Отметим, что «Ротор» отблагодарил фанатов на такую поддержку красивой победой, обыграв ФК «Луч». И сейчас, по итогам двух игр, волгоградская команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы.