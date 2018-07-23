Открыта продажа билетов на «Волгоград Арену» на матч «Ротор» — «Сочи»

Источник: Комсомольская правда

Уже 4 августа на новом волгоградском стадионе состоится очередная игра — в рамках 4-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» будет принимать дома ФК «Сочи».

Игра также пройдет на «Волгоград Арене». Начало — в 18.00.

Волгоградцы уже могут купить билеты на этот матч.

Приобрести абонементы и билеты можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора.

Напомним, первая домашняя игра, несмотря на ливень, который накануне обрушился на Волгоград, прошла 22 июля при полных трибунах. Поддержать команду пришли больше 30 тысяч человек. Тем самым, был побит рекорд посещаемости «Волгоград Арены» на играх Олимп-ФНЛ.