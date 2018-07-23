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16:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Открыта продажа билетов на «Волгоград Арену» на матч «Ротор» — «Сочи»

Не успели волгоградцы отпраздновать первую победу обновленного «Ротора» на домашней «Волгоград Арене», как уже пора собирать силы для новой громогласной поддержки.

Источник: Комсомольская правда

Уже 4 августа на новом волгоградском стадионе состоится очередная игра — в рамках 4-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» будет принимать дома ФК «Сочи».

Игра также пройдет на «Волгоград Арене». Начало — в 18.00.

Волгоградцы уже могут купить билеты на этот матч.

Приобрести абонементы и билеты можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж оператора.

Напомним, первая домашняя игра, несмотря на ливень, который накануне обрушился на Волгоград, прошла 22 июля при полных трибунах. Поддержать команду пришли больше 30 тысяч человек. Тем самым, был побит рекорд посещаемости «Волгоград Арены» на играх Олимп-ФНЛ.

Отметим, что «Ротор» отблагодарил фанатов на такую поддержку красивой победой, обыграв ФК «Луч». И сейчас, по итогам двух игр, волгоградская команда занимает восьмую строчку турнирной таблицы.

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