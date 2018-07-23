Ученые выяснили, что самооценка растет всю жизнь

Как отметил один из авторов научной работы Ульрих Орт, «к счастью, самооценка остается, по меньшей мере, стабильной в пубертатный период (период полового созревания — прим. ТАСС), и вопреки тому, что утверждалось долго в литературе, большинство подростков не испытывают низкой самооценки в это время».

Согласно выводам ученых, медленное снижение уровня оценки своих возможностей и сил впервые отмечается после 70 лет, а в 90 лет резко усиливается неуверенность в себе. Тем не менее, исследователи резюмируют, что «у многих людей самооценка в пожилом возрасте выше, чем в молодом, по крайней мере, на большинстве этапов пожилого возраста». Люди, родившиеся в 1980-е и 1990-е годы, по данным исследования, в развитии самооценки следуют тем же курсом, что и поколения, которые на 20 и на 40 лет старше. Специалисты отмечают, что уровень самооценки может временно меняться — например, из-за конфликтов на работе. Также, по их словам, самооценка может вырасти или, напротив, упасть надолго — например, вследствие отношений с новым партнером.