У петербуржцев возникли трудности с получением виз в Великобританию

Британия не стала для петербуржцев дальше, но визу на Туманный Альбион придется ждать дольше. В Ассоциации туроператоров России предупредили жителей Северо-Запада, что подавать документы следует заранее. Причиной для опасений стало закрытие с 1 августа Генконсульства Великобритании в Петербурге.

— Прекращение работы Генконсульства, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО стоит начинать оформление визы заблаговременно, как минимум, за полтора месяца до даты предполагаемой поездки, — сообщается на сайте Ассоциации.

В то же время визовый центр Великобритании в Петербурге, через который и оформляются все документы, не ожидает значительных проблем, так как консульство не занималось визовыми вопросами и было исключительно культурно-деловым представительством .