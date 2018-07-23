У петербуржцев возникли трудности с получением виз в Великобританию
Сроки оформления документов могут увеличиться в полтора раза.
Сроки оформления документов могут увеличиться в полтора раза.
Британия не стала для петербуржцев дальше, но визу на Туманный Альбион придется ждать дольше. В Ассоциации туроператоров России предупредили жителей
— Прекращение работы Генконсульства, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО стоит начинать оформление визы заблаговременно, как минимум, за полтора месяца до даты предполагаемой поездки, — сообщается на сайте Ассоциации.
В то же время визовый центр Великобритании в Петербурге, через который и оформляются все документы, не ожидает значительных проблем, так как консульство не занималось визовыми вопросами и было исключительно
Тем не менее, петербуржцам, которые лично хотят посмотреть на страну Шерлока Холмса и Гарри Поттера, лучше озаботиться визами заранее. Сейчас срок оформления документов составляет около 30 дней, но он может увеличиться до 1,5 месяцев.