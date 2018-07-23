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16:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за лопнувшей трубы затопило кипятком перекресток на Уралмаше

На месте уже работают аварийные бригады.

Несмотря на то, что синоптики до конца недели не обещают осадков, в Екатеринбурге уже образовались лужи. На перекрестке улиц Уральских Рабочих и Индустрии прорвало горячий трубопровод. В считанные минуты дорогу залило кипятком.

— На месте прорыва уже работают аварийные бригады. Ремонт планируется закончить завтра, — пояснили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Также в компании уточнили, что жители без горячей воды не останутся. Подачу пустили по обратному трубопроводу.

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