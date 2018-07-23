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16:05 (мск), источник: NewsKo

На Героев Хасана открыли движение по трём новым полосам

Реконструирован участок от улицы Васильева до съезда на Липовую гору.

В Перми 23 июля открыто движение по трём новым полосам ул. Героев Хасана на участке от ул. Василия Васильева до съезда на Липовую гору. Также запущено движение по правой стороне на новых полосах автодороги Пермь-Екатеринбург. Подрядная организация сейчас демонтирует покрытие на левой части дороги.

Напомним, реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали проходит в три этапа: первый этап — строительство железнодорожного путепровода с переустройством железнодорожных путей; второй этап — реконструкция участка автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург и ул. Героев Хасана от ул. 5-я Ферма до ул. 4-я Ферма; третий этап — реконструкция ул. Героев Хасана от улэ. Василия Васильева до ул. 5-я Ферма. В итоге проезжая часть ул. Героев Хасана станет шестиполосной по три полосы в каждую сторону. Ширина каждой стороны составит 12 метров.

Источник — пресс-служба администрации Перми.

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