На Героев Хасана открыли движение по трём новым полосам
Реконструирован участок от улицы Васильева до съезда на Липовую гору.
Реконструирован участок от улицы Васильева до съезда на Липовую гору.
В Перми 23 июля открыто движение по трём новым полосам ул. Героев Хасана на участке от ул. Василия Васильева до съезда на Липовую гору. Также запущено движение по правой стороне на новых полосах автодороги
Напомним, реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали проходит в три этапа: первый этап — строительство железнодорожного путепровода с переустройством железнодорожных путей; второй этап — реконструкция участка автомобильной дороги
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