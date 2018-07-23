Ливни, град и шквал: Симферополь будет штормить до вторника

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в ближайшие 2−3 часа и до конца суток 23 июля в Симферополе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 18−23 м/с», — сказано в сообщении.

В связи с непогодой, в чрезвычайном ведомстве просят жителей и гостей крымской столицы по возможности отказаться от поездок по городу, закрыть окна и двери на балконы, закрепить конструкции на частных подворьях. Если же остаться дома не представляется возможным, спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных конструкций, крупных деревьев и линий электропередачи и не пытаться укрыться от ливня в подземных пешеходных переходах.