Корабли Балтфлота выстроились в парадный строй ко Дню ВМФ
Корабли Балтийского флота выстроились в парадный строй ко Дню
Корабли Балтийского флота выстроились в парадный строй ко Дню
В праздничном мероприятии примут участие эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».
Во вторник, 24 июля, в Балтийске пройдёт общая тренировка парада и
День ВМФ празднуют 29 июля. В Балтийске парадом будет руководить командующий Балтфлотом