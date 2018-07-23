Корабли Балтфлота выстроились в парадный строй ко Дню ВМФ

Во вторник, 24 июля, в Балтийске пройдёт общая тренировка парада и военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на четверг, 26 июля. В ней будет задействовано 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.