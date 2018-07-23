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18:07 (мск), источник: Калининград.Ru

Корабли Балтфлота выстроились в парадный строй ко Дню ВМФ

Корабли Балтийского флота выстроились в парадный строй ко Дню Военно-морского флота.

В праздничном мероприятии примут участие эсминец «Настойчивый», корвет «Стерегущий», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Р-257», базовый тральщик «Леонид Соболев», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев» и большое таможенное судно «Дмитрий Шишков».

Во вторник, 24 июля, в Балтийске пройдёт общая тренировка парада и военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на четверг, 26 июля. В ней будет задействовано 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтфлоту.

День ВМФ празднуют 29 июля. В Балтийске парадом будет руководить командующий Балтфлотом вице-адмирал Александр Носатов. Перед началом праздника он обойдёт на катере парадный строй кораблей, стоящих в морском канале.

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