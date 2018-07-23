В Перми проверят законность поставки трамвая нового поколения

Напомним, тестовый трамвай CityStar появится в городе уже в октябре, а конкурс на закупку новых вагонов будет проведен до конца этого года. Новые трамваи обладают тихим и плавным ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

«Из информации СМИ мы узнали о заключении соглашения между правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО “ПК Транспортные системы” о сотрудничестве, в рамках которого осенью в Пермь на тестовую эксплуатацию поступит трамвай нового поколения, — прокомментировал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Стоимость одного такого вагона колеблется от 30 до 45 миллионов рублей, однако в России есть и другие производители подвижного состава трамваев. Соглашения подобного рода могут содержать положения, ограничивающие конкуренцию, поэтому мы проводим проверку».