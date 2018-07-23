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17:04 (мск), источник: Новости Перми

В Перми проверят законность поставки трамвая нового поколения

Пермское УФАС проверит законность соглашения на поставку низкопольного трамвая нового поколения. Договор был заключен между правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО «ПК Транспортные системы».

Источник: Новости Перми

Напомним, тестовый трамвай CityStar появится в городе уже в октябре, а конкурс на закупку новых вагонов будет проведен до конца этого года. Новые трамваи обладают тихим и плавным ходом, оснащены системой кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

В УФАС заинтересовались предстоящей сделкой и начали проверку по факту законности заключенного соглашения.

«Из информации СМИ мы узнали о заключении соглашения между правительством Пермского края, администрацией Перми и ООО “ПК Транспортные системы” о сотрудничестве, в рамках которого осенью в Пермь на тестовую эксплуатацию поступит трамвай нового поколения, — прокомментировал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Стоимость одного такого вагона колеблется от 30 до 45 миллионов рублей, однако в России есть и другие производители подвижного состава трамваев. Соглашения подобного рода могут содержать положения, ограничивающие конкуренцию, поэтому мы проводим проверку».

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