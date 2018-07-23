Как в Уфе отметят День Военно-Морского флота

В предстоящее воскресенье, 29 июля, по улицам Уфы будут разъезжать автомобили, из которых будет развиваться Андреевский флаг. Эта традиция принадлежит военнослужащим, которые в этот день отмечают День Военно-Морского флота. Также в столице Башкирии запланированы официальные мероприятия.