Как в Уфе отметят День Военно-Морского флота
В предстоящее воскресенье, 29 июля, по улицам Уфы будут разъезжать автомобили, из которых будет развиваться Андреевский флаг. Эта традиция принадлежит военнослужащим, которые в этот день отмечают День
В предстоящее воскресенье, 29 июля, по улицам Уфы будут разъезжать автомобили, из которых будет развиваться Андреевский флаг. Эта традиция принадлежит военнослужащим, которые в этот день отмечают День
В парке Победы в 12.00 по местному времени поднимут Андреевский флаг на рубке АПЛ проекта 671. С 13 до 15 часов уфимские артисты посвятят концерт военнослужащим ВМФ, а в 15.15 состоится возложение цветов к мемориалу.