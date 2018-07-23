Спасатели предупредили о грозе и граде в Воронежской области 24 июля
Порывы ветра могут достичь 18 м/сек.
Порывы ветра могут достичь 18 м/сек.
Спасатели предупредили о грозе, граде и сильном ветре в регионе днем вторника, 24 июля. Порывы ветра при грозе в Воронежской области могут достичь 18 м/cек.
Жителям региона напомнили: во время грозы, града и сильного ветра необходимо поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередач, мостов. В доме — закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляцию. Электроприборы лучше выключить.
Сотрудники МЧС также отметили, что во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу и находиться вблизи берега.
О ЧП необходимо сообщать по телефонам 101, 112 или телефону доверия 277 99 00 (круглосуточно).