Спасатели предупредили о грозе и граде в Воронежской области 24 июля

Источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о грозе, граде и сильном ветре в регионе днем вторника, 24 июля. Порывы ветра при грозе в Воронежской области могут достичь 18 м/cек.

Жителям региона напомнили: во время грозы, града и сильного ветра необходимо поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев. На улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередач, мостов. В доме — закрыть окна и двери, дымоходы и вентиляцию. Электроприборы лучше выключить.

Сотрудники МЧС также отметили, что во время грозы нельзя купаться, ловить рыбу и находиться вблизи берега.