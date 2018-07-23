На улице и без колес: у супругов из Новосибирска приставы арестовали и дом и машину

Приключения одной супружеской пары из Новосибирска, которую рассказали новосибирские судебные приставы, напоминают сюжет известной басни Крылова про стрекозу. Сибиряки взяли в ипотеку дом, но почему-то решили, что за него не нужно платить. Они легкомысленно отмахивались и от множества предупреждений от банка.

— В итоге представители банка обратились в суд, чтобы вернуть свои 1,5 миллиона, которые им задолжала пара, — отметили в пресс-службе ведомства.