На улице и без колес: у супругов из Новосибирска приставы арестовали и дом и машину
Сибиряки задолжали 1,5 миллиона рублей по ипотеке.
Сибиряки задолжали 1,5 миллиона рублей по ипотеке.
Приключения одной супружеской пары из Новосибирска, которую рассказали новосибирские судебные приставы, напоминают сюжет известной басни Крылова про стрекозу. Сибиряки взяли в ипотеку дом, но
— В итоге представители банка обратились в суд, чтобы вернуть свои 1,5 миллиона, которые им задолжала пара, — отметили в
Недвижимость оценили в 800 тысяч рублей и отдали банку. Оставшиеся 700 тысяч решили вернуть, продав машину должников. Вмести с авто супружеская пара и исчезла, правда, ненадолго. Судебные приставы их нашли, а их седан арестовали. И если супруги