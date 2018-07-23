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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице и без колес: у супругов из Новосибирска приставы арестовали и дом и машину

Сибиряки задолжали 1,5 миллиона рублей по ипотеке.

Приключения одной супружеской пары из Новосибирска, которую рассказали новосибирские судебные приставы, напоминают сюжет известной басни Крылова про стрекозу. Сибиряки взяли в ипотеку дом, но почему-то решили, что за него не нужно платить. Они легкомысленно отмахивались и от множества предупреждений от банка.

— В итоге представители банка обратились в суд, чтобы вернуть свои 1,5 миллиона, которые им задолжала пара, — отметили в пресс-службе ведомства.

Недвижимость оценили в 800 тысяч рублей и отдали банку. Оставшиеся 700 тысяч решили вернуть, продав машину должников. Вмести с авто супружеская пара и исчезла, правда, ненадолго. Судебные приставы их нашли, а их седан арестовали. И если супруги наконец-то не соберутся оплачивать долги — их последняя собственность уйдет с молотка.

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