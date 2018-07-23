Из-за аварийного моста закрыто движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы в Бавлинском районе РТ закрыто до 15 октября
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы в Бавлинском районе РТ закрыто до 15 октября
Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Объездная г. Бавлы», Бавлы — Потапово — Тумбарла и дорога местного значения Васькино Туйралы — Потапово — Тумбарла, уточняют в