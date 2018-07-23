Из-за аварийного моста закрыто движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы в Бавлинском районе РТ закрыто до 15 октября из-за ремонтных работ на аварийном мосту, который проходит через трассу на участке 0,2 км.