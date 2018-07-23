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18:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из-за аварийного моста закрыто движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Движение по автодороге Казань — Оренбург — Васькино Туйралы в Бавлинском районе РТ закрыто до 15 октября из-за ремонтных работ на аварийном мосту, который проходит через трассу на участке 0,2 км.

Из-за временного перекрытия расстояние от села Васькино Туйралы до ближайшего города Бавлы увеличилось втрое: с 5 до 15 км.

Для объезда водителям предлагаются автомобильные дороги регионального значения «Объездная г. Бавлы», Бавлы — Потапово — Тумбарла и дорога местного значения Васькино Туйралы — Потапово — Тумбарла, уточняют в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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