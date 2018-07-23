Мэрия Калининграда приказала перевозчикам включать кондиционеры в жару
Городские власти жёстко потребовали от перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Городские власти жёстко потребовали от перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В редакцию обратились несколько человек с жалобами на духоту в автобусах и не включённые системы охлаждения воздуха.
На прошлой недели было совещание с перевозчиками. Там жёстко всем дали указание, что надо включать кондиционеры. И пригрозили санкциями, если требование не будет выполняться, — сообщил источник.
По данным властей, кондиционерами оснащены около трети больших автобусов и всего семь «микриков». Начальник транспортного управления Олег Кутин ранее заявлял, что руководители компаний не просят водителей отключать кондиционеры ради экономии топлива. Мэр Калининграда Алексей Силанов обещал обратить внимание на эту проблему.