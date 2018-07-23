Мэрия Калининграда приказала перевозчикам включать кондиционеры в жару

Источник: Калининград.Ru

В редакцию обратились несколько человек с жалобами на духоту в автобусах и не включённые системы охлаждения воздуха.

На прошлой недели было совещание с перевозчиками. Там жёстко всем дали указание, что надо включать кондиционеры. И пригрозили санкциями, если требование не будет выполняться, — сообщил источник.