Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Керченский пролив закрыт»: на Украине ужаснулись ответу РФ - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Российские школьники взяли три золота на олимпиаде по биологии в Тегеране
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 принципов влияния: как добиться от людей желаемого
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой
В соцсетях спорят, на кого больше похожа дочка Дакоты и Соколовского
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Меган Маркл предрекли трагическую судьбу - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
Полиция купила для спецопераций крутой седан
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей - СМИ
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
16Ливневые дожди в Японии
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
17:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Мэрия Калининграда приказала перевозчикам включать кондиционеры в жару

Городские власти жёстко потребовали от перевозчиков включать кондиционеры в общественном транспорте. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации в ответ на запрос.

Источник: Калининград.Ru

В редакцию обратились несколько человек с жалобами на духоту в автобусах и не включённые системы охлаждения воздуха.

На прошлой недели было совещание с перевозчиками. Там жёстко всем дали указание, что надо включать кондиционеры. И пригрозили санкциями, если требование не будет выполняться, — сообщил источник.

По данным властей, кондиционерами оснащены около трети больших автобусов и всего семь «микриков». Начальник транспортного управления Олег Кутин ранее заявлял, что руководители компаний не просят водителей отключать кондиционеры ради экономии топлива. Мэр Калининграда Алексей Силанов обещал обратить внимание на эту проблему.

Все новости региона
 «Деньги стадионам, визы европейцам, пиво православным»: что обсуждали на со
Мэрия Калининграда приказала перевозчикам включать кондиционеры в жару
Рассказавшая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула РФ
Трамп обличил Минюст США, ФБР и «банду Обамы»
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Как выглядит самый необычный пляж Европы (фото)
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Дело о госизмене в «Роскосмосе» относится к событиям 2013 года
Как живут российские стадионы после ЧМ-2018
Спорт
Дзюба: Когда узнала бабушка лет под сто, понял — это триумф! Полное эмоций интервью дал один из самых ярких игроков ЧМ-2018 в России
Hi-Tech
Названа дата «смерти» Sony PlayStation 4 Стало известно, когда ждать Sony PlayStation 5.
Авто
Дальнобойщик жёстко наказал вора, который хотел слить топливо Инцидент, который произошёл на испанском грузовом паркинге, сейчас обсуждает вся дальнобойная общественность Европы
Кино
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото Производство второго сезона популярного сериала ранее было приостановлено — по данным СМИ, из-за беременности актрисы
Недвижимость
Домашние растения смогут следить за чистотой воздуха в квартире
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
В Самаре украли «пирамиду позора»
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Дмитрий Тарасов растрогал соцсети снимком с новорожденной дочкой Как футболист назвал свою вторую дочь, пока неизвестно.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь