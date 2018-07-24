Ездить по‑новому: как изменилась ситуация на дорогах Подмосковья за пять лет

Источник: РИАМО

Хорошие дороги и удобный общественный транспорт за последние годы стали привычным атрибутом жизни в Подмосковье. Решение дорожной проблемы — одна из приоритетных задач региональных властей, ведь из-за соседства со столицей на дорожно-транспортную инфраструктуру Московской области ложится огромная нагрузка.

Дела дорожные

В последние пять лет в Московской области действовали программы, направленные на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры: госпрограмма Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2014−2018 год и губернаторская программа «Дороги Подмосковья». Поэтому дороги и транспорт в Московской области претерпели серьезные инфраструктурные изменения.

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В начале текущего года губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о главных дорожных проектах, реализованных в Подмосковье. Одним из важных достижений глава региона назвал строительство путепроводов через железную дорогу.

«Чтобы разгрузить многочасовые пробки перед шлагбаумами, мы, как обещали, построили при поддержке президента 21 путепровод», — сказал Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье реализованы проекты строительства магистралей, дорожных развязок и эстакад, необходимых для решения транспортных проблем региона. Например, в 2014 году началось строительство ЦКАД — кольцевой автодороги, которая разгрузит радиальные трассы.

Еще один крупный транспортный проект Московской области — строительство западного объезда вокруг Сергиева Посада для улучшения транспортной доступности города. Первый этап строительства объезда был реализован в 2016-м, второй — в 2017 году. В результате обеспечен дополнительный въезд в западную часть Сергиева Посада через Хотьковскую улицу и проезд от Московское шоссе в юго-западную часть города.

По словам Андрея Воробьева, благодаря этому центр города разгрузили для пешеходов и туристов. Главный, третий, этап строительства объезда будет сдан к концу 2019 года: он позволит связать южную и северную части Сергиева Посада, а также обеспечит транспорту выход по направлению к Москве без сквозного проезда через центр города.

Преображение Горьковского шоссе

До недавнего времени Балашиха считалась одним из самых проблемных в транспортном плане мест Московской области. На Горьковском шоссе (трасса М-7 «Волга») возникали огромные многочасовые пробки — как в область, так и в Москву. Однако ситуация здесь постепенно меняется к лучшему. Власти Подмосковья начали реконструкцию Горьковского шоссе, которая проходит в два этапа.

В рамках первого этапа были построены транспортные развязки на примыкании Объездного шоссе, на пересечении с улицей Советской и на примыкании Леоновского шоссе. Все три развязки находятся в черте Балашихи, на участке трассы М-7 «Волга» с 18 по 23 километр — одном из самых сложных и интенсивных. Работы начались в 2014 и завершились в конце 2017 года.

На втором этапе, который завершится в 2019 году, в Балашихе построят три разворотные петли, а проезжую часть расширят до шести полос. Одновременно с этим капитальный ремонт организуют на участке Горьковского шоссе с 23 по 26 километр.

«Проведена реконструкция, открыты три новых эстакады. На этом мы не останавливаемся, начали второй этап реконструкции Горьковского шоссе, и в 2018—2019 годах построим три новые развязки с 26 по 30 километр», — рассказывал в апреле глава Балашихи Сергей Юров.

В период с 2018 по 2022 годы в Московской области построят 52 дороги. Общий объем финансирования составит 83,7 миллиарда рублей.

В «Шереметьево» — без опозданий

Источник: РИАМО

Еще одной «ахиллесовой пятой» дорог Подмосковья по праву считался путь из аэропорта «Шереметьево-1» в «Шереметьево-2» — время в пути было невозможно предсказать из-за пробок.

«Здесь происходили чудовищные недоразумения, невозможно было вовремя успеть на самолет», — считает губернатор.

Властям региона удалось решить эту проблему: в минувшем сентябре Андрей Воробьев принял участие в открытии движения по участку новой дороги, связывающей два аэровокзальных комплекса в Химках. Движение запустили на участке автодороги от пересечения Старошереметьевского шоссе и улицы Ленина до съезда на Международное шоссе.

На церемонии открытия глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в рамках реализации президентской программы развития Московского транспортного узла регион получил по федеральной программе более двух миллиардов рублей — и строители смогли в срок сдать участок долгожданной дороги между двумя аэропортами.

Удобная «Стрелка»

Источник: РИАМО

Одним из самых удобных новшеств для подмосковных пассажиров в последние годы стал запуск в феврале 2015 года единой транспортной карты «Стрелка». С ее помощью можно оплачивать поездки в общественном транспорте Московской области. Немаловажным преимуществом карты является выгодная система скидок на проезд.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослава Иванова, за три года было реализовано больше двух миллионов карт «Стрелка». Пассажиры за тот же период при помощи карт совершили больше 490 миллионов поездок. Чиновник отметил, что за время функционирования проекта пассажиры сэкономили почти три миллиарда рублей.

Сегодня основная цель Минтранса Подмосковья — увеличение доли безналичной оплаты проезда в транспорте региона.

Уже две трети подмосковных перевозчиков осуществляют прием банковских карт для такой оплаты.

По словам Иванова, поставлена задача — до 2019 года добиться 90% оплаты проезда по безналичному расчету.

«Были проанализированы те драйверы, которые могут способствовать переходу на безналичный расчет, выработан план мероприятий. В конце 2017 года мы вышли на показатель 65,2% по безналичному расчету», — отметил он.

Комфортабельные электрички

Источник: РИАМО

Электрички — один из главных видов транспорта, связывающих Москву и область; на них ложится огромная нагрузка и периодически они нуждаются в модернизации. По словам заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (ДТиРДТИ) Москвы Гамида Булатова, до 2020 года планируется обновить около 30% парка электричек, курсирующих по направлениям Московской железной дороги (МЖД).

К этому времени совсем старых 30−40 летних рижских электричек не останется, будут не старше 10−15 летнего возраста. Гамид Булатов Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В минувшем году в Москве и Подмосковье курсировало порядка 500 электричек, при этом более 80 составов — примерно одна пятая часть — были новыми. По направлениям их по мере поступления распределяют таким образом, чтобы это ощущалось: на одном направлении появляется сразу много новых поездов.

Между тем на Горьковском направлении МЖД уже реализуется уникальный для России проект — двухэтажная железная дорога протяженностью в 1,7 километра. Новые пути на эстакаде в районе Балашихи помогут развести пригородные электрички (на втором «этаже») и поезда дальнего следования. Благодаря такому разделению по Горьковскому направлению в сторону Балашихи пригородные поезда станут ходить чаще.

Автобусы и остановки новой конструкции

Другой важнейший для Подмосковья вид транспорта — автобусный. В минувшем году был заключен контракт на поставку 1758 новых автобусов в автопарк «Мострансавто». Все машины предназначены для маршрутов регулярных перевозок на территории Московской области, в районах с наиболее интенсивным пассажиропотоком.

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В результате автопарк «Мострансавто» обновится на треть. Новые автобусы оснащены автоматическими аппарелями — специальными устройствами для подъема маломобильных пассажиров. По словам главного инженера «Мострансавто» Виктора Хальзова, с учетом поставки более 1,7 тысячи новых машин средний возраст подвижного состава будет равен 4,2 года.

Подмосковное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры планирует осенью 2018 года заменить в регионе также 3,64 тысячи старых остановочных павильонов (18% от общего числа) на современные аналоги. Новые городские остановки будут иметь металлический каркас и ударопрочные стекла, а их крыши защитят пассажиров от солнца и осадков. Отличительными чертами остановок вне городов станут все те же металлические каркасы, перфорированные металлические панели и солнцезащитные крыши. При этом все новые павильоны снабдят скамейками, урнами, освещением, камерами видеонаблюдения и бесплатным Wi-Fi.

Безопасность на дорогах — прежде всего

В результате большой работы, которую власти Подмосковья ведут на дорогах региона, ежегодно снижается смертность от автоаварий.

На открытии конференции по подведению итогов Всероссийской социальной кампании «Повод для обгона» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил положительную динамику снижения смертности на дорогах.

«Пять лет назад в Подмосковье на дорогах ежегодно гибли более 1,7 тысячи человек. Благодаря нашей совместной работе, самым современным технологиям и мероприятиям, которые мы проводим, в 2017 году количество погибших уменьшилось на 40%», — заявил он.

По словам Воробьева, снижение смертности на дорогах — стратегическая задача в Подмосковье. По данным регионального управления ГИБДД, первые шесть месяцев нынешнего года снижение смертности на дорогах превысило 12%.