Пить будете? Совместимы ли фитнес и алкоголь

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«Молоко — для детей. Когда вырастаешь, нужно пить пиво», — сказал Арнольд Шварценеггер еще в 1977 году. И добавлял виски в протеиновые коктейли — так он и расслаблялся после тренировок, и придерживался правильного плана питания. В наши дни эта схема выглядит несколько необычно — по крайней мере среди тех, кто находится в активном тренировочном процессе, таких коктейлей никто себе уже не позволяет. Однако споры о том, сказываются ли вечеринки на физической форме, не утихают.

Меру знать надо

У каждого из нас свои представления о количестве выпитого и о том, что считать безопасной нормой. Однако на этот счет есть вполне официальные данные. «Существует низкий уровень риска для здоровья при потреблении алкоголя, когда он не оказывает выраженного отрицательного воздействия на здоровье и не вызывает значимых последствий. Для мужчин — это 3 порции в день (30 мл этанола) или 21 порция (210 мл этанола) в неделю с распределением по всей неделе (2 дня из 7 — без алкоголя). Для женщин — 2 порции в день (20 мл этанола) или 14 порций (140 мл этанола) в неделю с тем же распределением по всей неделе. Однако возможны свои вариации для каждого конкретного человека с учетом его массы тела, состояния организма и ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь», — комментирует Татьяна Залетова, врач-диетолог Grindin.

Позитивные свойства горячительных напитков всем известны — они помогают снять напряжение, улучшают аппетит и помогают в социальном общении, особенно стеснительным людям.

Вспомните Раджеша Кутрапалли, одного из героев сериала «Теория большого взрыва» — в первых сезонах говорить с девушками он мог только после бутылки пива. Психотерапевт Максим Сологуб подтверждает:

Алкоголь действительно помогает большинству людей справиться с тревогой или другими неприятными эмоциями, часть людей использует алкоголь для того, чтобы заснуть, часть — для облегчения общения с другими людьми. Это быстрый и доступный для большинства людей способ.

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Но если у вас стоит цель снизить вес, прибавить мышечную массу, удержать достигнутые результаты, разговор про выпивку пойдет совсем в другом ключе. Есть ряд моментов, которые стоит учитывать в тренировочном процессе.

Если вы «уходите в ночь», не планируйте утренних занятий спортом. Амалия Исраелян, врач-нутрициолог Encore Fitness Сити считает, что во время похмельного синдрома тренироваться не стоит. «На утро после приема алкоголя нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что может выражаться в повышенной частоте сердцебиения, нарушении сердечного ритма, повышенном кровяном давлении. Также наступает ощутимое обезвоживание организма, снижение концентрации минералов в крови», — говорит она.

После первого же бокала вина начинает проявляться аппетит. Тут надо быть настороже — не «закидываться» канапе или орешками, а стараться налегать на овощи и белковые продукты вроде курицы или рыбы. В целом нужно формировать привычку и умение сказать себе «стоп», тогда на общий тренировочный план и на физическую форму такой вечер вряд ли повлияет. Опять же, вопрос в периодичности.

Час «икс»

Алкоголь называют «ласковым убийцей», действует он исподволь и незаметно. Как понять, что «процесс запущен», когда надо задуматься о том, что, возможно, вам пора сделать перерыв? «Сам человек не очень-то замечает, что употребление алкоголя стало чрезмерным, а критерии и возможности у разных людей очень разные, — говорит Максим Сологуб.— Как правило, это окружающие близкие и не очень люди, кто первыми начинают предлагать человеку задуматься».

Понятно, что мы не говорим о крайних случаях, только о том, что может повлиять на качество жизни, и спортивные достижения в том числе.

Помните про долгосрочную перспективу. «Пара вечерних бокалов, скорее всего, не отразятся на вашей утренней зарядке или плавании в бассейне, но возможно повлияют на попытку выжать рекордные 217 кг или пробежать полумарафон», — считает фитнес-коуч Ярослав Лаушкин. Если с утра после вечеринки вы чувствуете себя разбитым и подавленным, когда отменяете тренировку или деловую встречу, еле приходите на работу и в мыслях — только как бы освежиться пивом, то… иногда это можно себе позволить. Если такое состояние уже вошло в привычку, о спортивных достижениях и похудении стоит забыть.

Альтернативная реальность

Как найти золотую середину? В наши дни сложно вести активную социальную жизнь и при этом соблюдать алкогольный целибат. Эксперты сходятся в одном — если вам некомфортно в среде, в которой выпивают, и вы не можете расслабиться, то нужно задуматься о причинах такого внутреннего напряжения и обратиться за психологической помощью.

Новость Почему напиться до беспамятства получается далеко не у всех

В остальных случаях надо использовать простые, но действенные методы: прогулка, массаж, танцы (да, можно в клубе не пить, но — танцевать), баня. И, поверьте, если вы возьмете безалкогольный мохито, этого никто не заметит и не нужно оправдываться перед окружающими. Это, кстати, еще один мощный момент вовлечения. Обычно срабатывает классика: «я за рулем» и «я на антибиотиках» и вопросы о вашем отказе от алкоголя прекращаются. Но ваш утренний спорт мало кого интересует, поэтому тут остается только момент вашего личного выбора.

Знаменитый футболист Джордж Бест в 1966 году на пике формы говорил: «Я плохо играю последние пару месяцев в основном из-за ночных вечеринок и выпивки. Поначалу я не думал об этом. Я просто знал, что всё и все вокруг меня достали. И поэтому каждую ночь я выбирался в клуб или бар и напивался». Как он завершил свою жизнь и карьеру, всем известно. Поэтому давайте все же обойдемся без экстрима.