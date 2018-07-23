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17:42 (мск), источник: БЕЛТА

В Минском планетарии разрешат спать

В летний вечер в парке Горького ждут в первую очередь тех, кто по разным причинам не был в Минском планетарии. Первый показ начнется в 20.00.

25 июля минчан приглашают исследовать Вселенную лежа. На единственном в Беларуси экране с изображением в 360 градусов покажут сразу три сферических фильма, наблюдать за которым можно со спальных мест Vegas — несколько кроватей установят под куполом в центре зала. В перерывах между показами гости будут слушать живую музыку под звездами или могут подняться в обсерваторию, чтобы рассмотреть приближенный в 300 крат Юпитер. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте неспится.бел.

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В летний вечер в парке Горького ждут в первую очередь тех, кто по разным причинам не был в Минском планетарии. Первый показ начнется в 20.00.

— Мы специально сдвинули режим работы Минского планетария на пару часов, чтобы у всех была возможность попасть на показы, — рассказывает Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси. — Больше 20 лет Vegas помогает белорусам отдыхать и высыпаться не только благодаря своим ортопедическим матрасам. Вечером в планетарии мы будем считать звезды, слушать приятную музыку и расслабляться — делать все то, что способствует здоровому сну.

Количество мест в планетарии ограничено 50 креслами, поэтому в своей заявке на сайте неспится.бел нужно рассказать, почему вы хотите провести вечер под звездами. Среди приглашенных участников случайным образом выберут тех, кто будет наблюдать за небом непосредственно на кроватях с ортопедическими матрасами Vegas. Благодаря пружинному блоку Medizone удобно расположиться на таких местах и полностью расслабиться можно независимо от роста или веса.

В вечернем сеансе три полнокупольных фильма — «Темная материя», «Майя. Наблюдение Вселенной» и «Черные дыры», в перерывах между которыми выступят диджеи — проникновенный лаундж под звездным небом позволит расслабиться даже самым уставшим посетителям. После кинопоказа, при условии ясной погоды, можно подняться в обсерваторию, чтобы наблюдать за Юпитером или Луной в телескоп с увеличением в 300 крат.

Участие в мероприятие бесплатное, но сказать свое спасибо планетарию можно на сайте Талака, где открыт сбор средств на новую проекционную систему, близкую к той, что применяется в IMAX-кинотеатрах.

— Полнокупольные фильмы в Беларуси возможно увидеть только в Минском планетарии. Сейчас там установлены старые проекторы, которые исчерпали свой ресурс, — рассказывает Александр Микулич, заведующий Минским планетарием. — Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли прийти в планетарий в удобное время и провести время под звездами с комфортом и пользой. Благодаря 4 новым проекторам Full HD космос станет еще реалистичнее и ближе.

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