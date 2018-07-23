В Симферополе в ближайшее время снесут 255 незаконных объектов

«По всем указанным объектам было принято решение о демонтаже. Все соответствующие предписания были направлены владельцам, однако они не предприняли никаких мер в течение установленных законом 30 дней, поэтому демонтажем займется компания, которая была определена исполнителем этих работ. Снос может начаться уже завтра», — отметил Валерий Гуменюк.