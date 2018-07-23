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17:41 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе в ближайшее время снесут 255 незаконных объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе в ближайшее время снесут 255 незаконных объекта. На это планируется потратить более 2,7 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель главы администрации города Валерий Гуменюк.

Источник: РИА "Новости"

«По всем указанным объектам было принято решение о демонтаже. Все соответствующие предписания были направлены владельцам, однако они не предприняли никаких мер в течение установленных законом 30 дней, поэтому демонтажем займется компания, которая была определена исполнителем этих работ. Снос может начаться уже завтра», — отметил Валерий Гуменюк.

По данным замглавы администрации города, в этот список входят 164 гаража, 36 стопперов, 33 торговых объекта и четыре ограждения.

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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого владельцу четырех срубов в Симферополе дали 30 дней на самостоятельный снос.

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