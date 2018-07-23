В Симферополе в ближайшее время снесут 255 незаконных объектов

«По всем указанным объектам было принято решение о демонтаже. Все соответствующие предписания были направлены владельцам, однако они не предприняли никаких мер в течение установленных законом 30 дней, поэтому демонтажем займется компания, которая была определена исполнителем этих работ. Снос может начаться уже завтра», — отметил Валерий Гуменюк.
По данным замглавы администрации города, в этот список входят 164 гаража, 36 стопперов, 33 торговых объекта и четыре ограждения.
Власти Крыма распорядились снести несколько жилых комплексов в Ялте >>.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого владельцу четырех срубов в Симферополе дали 30 дней на самостоятельный снос.