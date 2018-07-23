МЧС объявило срочное штормовое предупреждение в Воронежской области
Непогода будет бушевать до конца дня.
Непогода будет бушевать до конца дня.
Региональное управления МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявило срочное штормовое предупреждение на вечер понедельника, 23 июля. В ближайшие
Ранее МЧС предупредило о надвигающейся непогоде ещё и на вторник, 24 июля. Более того, сильные дожди и грозы продлятся в регионе на протяжении всей рабочей недели.
Спасатели в очередной раз напомнили, что планы на день необходимо строить исходя из погодных условий. В частности, во время сильного ветра не стоит подходить к линиям электропередачи и оборвавшимся электропроводам. Нельзя прятаться от сильного ветра и около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям и недостроенным зданиям.
При граде следует по возможности оставаться в помещении, держаться как можно дальше от окон и не пользоваться электроприборами. Находясь на улице, следует найти укрытие и защитить голову от удара градин.
При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по номерам 101 или 112, телефону доверия МЧС — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.