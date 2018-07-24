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11:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?

Эркер — это декоративный архитектурный элемент, который представляет собой выступающую остекленную часть здания, которая примыкает к наружной его стене.

Ранее эркеры устанавливали только на верхних этажах, но в современном строительстве их часто располагают даже на первом этаже здания. Они могут иметь простую прямоугольную конструкцию или состоять из трех или пяти стенок, соединенных под большим углом. Эркеры чаще всего расположены в гостиных. Их строят из тех же материалов, что и сам дом. В отличие от веранды или балкона эркер является единым целым со всем строением.

Зачем эркер в квартире?

Эркер выполняет сразу три функции, одна из них — предание зданию более интересного внешнего вида, вторая — увеличение внутреннего пространства, третья — за счет такой конструкции помещение получает больше света и большую панораму обзора. Предназначение эркера может меняться в зависимости от места его расположения (гостинная, кухня, спальня, детская) и размеров (углубление, высота окон, ширина). Дополнительное пространство можно использовать как столовую зону, или место для небольшого зимнего сада или домашней оранжереи. Во многих проектах из эркеров можно сделать «комнату в комнате», например, использовать эркер под домашний офис, либо как зону отдыха.

Откуда произошло название?

Название этого декоративного элемента было заимствовано из немецкого языка. В переводе на русский слово Erker означало «выступ в стене», «фонарь». Остекленная часть помещения действительно визуально напоминает старинный осветительный прибор. Согласно другой версии, название происходит от старофранцузского «arquier», что означает «защитник». Существует мнение, что первые эркеры были оборонительными выступами в крепостях, откуда лучники расстреливали наступающего противника.

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