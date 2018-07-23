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18:20 (мск), источник: N + 1

Потепление в Северной Америке связали с депрессией и суицидами

Аномально высокие среднемесячные температуры в США и Мексике оказались связаны с небольшим приростом числа суицидов и таким же небольшим снижением психологического благополучия.

Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Climate Change.

Глобальное изменение климата и сопутствующие ему процессы сказываются на здоровье людей напрямую, когда, например, экстремальные погодные явления приводят к росту смертности (так было в Москве в 2010 году, когда жара и загрязнение воздуха от природных пожаров вызвали не менее 11 тысяч преждевременных смертей, в основном у пожилых людей). Кроме того, меняющийся климат помогает переносчикам опасных заболеваний распространяться на новые территории. Ученые предполагают, что изменение климата влияет и на психическое здоровье людей, однако эта связь пока плохо изучена.

Маршалл Берк (Marshall Burke) из Стэнфордского университета и его коллеги сопоставили данные о количестве суицидов по округам США в 1968—2004 годах с данными по дневной и месячной температуре воздуха в этих же округах. Аналогичным образом они сопоставили данные для мексиканских муниципалитетов в 1990—2010 годах. По оценкам, которые приводят авторы в статье, на США и Мексику приходится около семи процентов самоубийств в мире.

Группа Берка подсчитала, что увеличение среднемесячной температуры воздуха на один градус Цельсия при прочих равных приводит к приросту ежемесячного числа самоубийств на 0,68 процента в США и на 2,1 процента в Мексике. С учетом средней изменчивости температуры в США ученые получили, что в самые жаркие месяцы в истории наблюдений число суицидов возрастало на два процента. Найденный эффект не зависит от географического и экономического положения округа или муниципалитета и не меняется со временем (что могло бы говорить об адаптации). При этом авторы отмечают, что температуры ниже средних не приводят к росту смертности от самоубийств, тогда как для общей смертности от всех причин низкие температуры столь же важны, как и высокие.

Кроме того, ученые проанализировали 622,7 миллиона твитов с указанной геолокацией, собранные в 2014—2015 годах, и выяснили, что при более высоких температурах пользователи оказались чуть более склонны использовать ключевые слова, которые ученые маркировали как депрессивные. Размер этого эффекта незначителен: каждый дополнительный градус средней температуры увеличивал вероятность того, что твит депрессивный, на 0,79 процента.

Чтобы оценить долгосрочные последствия изменения климата для психического здоровья, авторы статьи рассмотрели наиболее экстремальный сценарий развития событий, при котором человечество не делает ничего для борьбы с антропогенным изменением климата, а средняя температура в США и Мексике к середине столетия возрастает на 2−2,5 градуса по сравнению с 2000 годом. При этом сценарии до 2050 года потепление приведет к дополнительным суицидам в двух странах, число которых может составить от 8,9 до 39 тысяч. Это изменение, по словам ученых, по своим масштабам сопоставимо с эффектом от экономических спадов, и фактически нейтрализует результаты работы программ по борьбе с суицидами и ограничений доступности огнестрельного оружия — таким образом, климат тоже становится значимым фактором, влияющим на количество самоубийств.

Ранее Росгидромет во втором оценочном докладе об изменении климата в разделе о психическом здоровье также писал, что во время жары 2010 года в Москве число суицидов выросло в два раза — авторы доклада предполагают, что механизмом воздействия температуры может быть, в частности, подавление активности центральной нервной системы. Кроме того, в докладе отмечается связь между температурой воздуха летом и числом случаев алкогольных психозов, выявленная в Москве, Екатеринбурге и других городах.

Ольга Добровидова.

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