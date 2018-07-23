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19:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Грозный твит Трампа развеселил сети

Дональд Трамп в «Твиттере» обратился к президенту Ирана с угрожающим текстом, целиком написанным заглавными буквами. Твит вызвал бурную реакцию в сетях и уже стал мемом.

Источник: AP 2018

Дональд Трамп в «Твиттере» обратился к президенту Ирана угрозой. Твит был полностью написан заглавными буквами. В соцсетях крик души американского президента моментально стал предметом пародий и шуток.

«НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!» — написал американский президент в «Твиттере».

Перед этим Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами.

«Америка должна знать, что перемирие с Ираном — это мать всех перемирий, а война — мать всех войн», — заявил Роухани. Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал «не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям».

Неравнодушные твиттеряне

Твит Трампа собрал более 85 тыс. ответов.

Пользователи соцсетей представили обращение президента в контексте самых разных жизненных проблем.

Как утверждалось в материале Washington Post, Трамп был неравнодушен к «Макдоналдсу». Возможно, поэтому президент США мог бы посочувствовать твиттерянину, который недоволен тем, что ресторан фастфуда не положил ему положенные наггетсы.

«НИКОГДА НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МОИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГГЕТСЫ ИЛИ ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ», — пишет любитель фастфуда scrueggs.

Республиканец-антитрампист Рик Уилсон, например, озаботился едой, оставленной в холодильнике.

«НИКОГДА НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТРЁХНЕДЕЛЬНЫЙ ЙОГУРТ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ИЛИ ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ», — стращает Уилсон.

Особенно расстраивали пользователей проблемы на рабочем месте и непонимание коллег.

«Для Карен: НИКОГДА НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ МЕНЯТЬ КАРТРИДЖ В ПРИНТЕРЕ ИЛИ ПОСТРАДАЕШЬ, КАК КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ…», — утверждает пользовательница @swissmistress.

Похоже, этот ответ задел за живое многих.

«Для Карен с работы: НИКОГДА НИКОГДА НЕ СТАВЬ РЫБУ В МИКРОВОЛНОВКУ В КОМНАТЕ ОТДЫХА ИЛИ ПОСТРАДАЕШЬ, КАК КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ…», — поделился опытом офисной жизни твиттерянин под ником @SethFromThe716.

Некоторым пришло в голову вспомнить о фото Трампа с мальчиком, косящим газон Белого дома.

«НИКОГДА НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙ ПРЕЗИДЕНТУ США, ИЛИ ПОСТРАДАЕШЬ, КАК КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ…», — от имени Трампа обращается к юному газонокосильщику goldengateblond.

Кто-то и просто переписал тексты известных песен. Одним из самых популярных твитов оказался хит Рика Эсти Never Gonna Give You Up.

НИКОГДА ТЕБЯ НЕ БРОШУ. НЕ РАССТРОЮ НИКОГДА. БЕГАТЬ ТОЖЕ Я НЕ СТАНУ, КАК И ПРЯТАТЬСЯ В КУСТАХ. НИКОГДА РЫДАТЬ НЕ БУДЕШЬ. И ПРОЩАНИЙ НАМ ДОВОЛЬНО. НИКОГДА МЫ ВРАТЬ НЕ СТАНЕМ И ДРУГ ДРУГУ ДЕЛАТЬ БОЛЬНО (вольный перевод Русской службы Би-би-си).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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