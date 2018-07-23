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19:14 (мск), источник: Sports.kz

Сейдахмет прокомментировал информацию о переходе в «Кайрат»

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет продолжает тренировки в составе клуба российской Премьер-Лиги «Уфа», пишет Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Сегодня в казахстанских СМИ прошла информация о том, что в скором времени Еркош может пополнить состав алматинского «Кайрата», что вызвало серьезный интерес среди болельщиков и специалистов, сам же футболист в своем Instagram ответил на это следующим образом: «Нет, слухи».

Отметим, что в конце прошлого сезона Сейдахмет получил травму и продолжительное время восстанавливался, за это время в клубе сменился главный тренер, Сергей Семак ушел в санкт-петербургский «Зенит», однако руководство «Уфы» заверило, что все еще заинтересовано в молодом казахстанском таланте.

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