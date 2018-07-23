Сейдахмет прокомментировал информацию о переходе в «Кайрат»
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет продолжает тренировки в составе клуба российской
Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет продолжает тренировки в составе клуба российской
Сегодня в казахстанских СМИ прошла информация о том, что в скором времени Еркош может пополнить состав алматинского «Кайрата», что вызвало серьезный интерес среди болельщиков и специалистов, сам же футболист в своем Instagram ответил на это следующим образом: «Нет, слухи».
Отметим, что в конце прошлого сезона Сейдахмет получил травму и продолжительное время восстанавливался, за это время в клубе сменился главный тренер, Сергей Семак ушел в