Сейдахмет прокомментировал информацию о переходе в «Кайрат»

Сегодня в казахстанских СМИ прошла информация о том, что в скором времени Еркош может пополнить состав алматинского «Кайрата», что вызвало серьезный интерес среди болельщиков и специалистов, сам же футболист в своем Instagram ответил на это следующим образом: «Нет, слухи».