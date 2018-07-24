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10:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три новые полосы на улице Героев Хасана открыли для движения транспорта

План реконструкция улицы Героев Хасана предусматривает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.

Источник: Reuters

По информации мэрии, на улице Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма подрядчиком выполнено переустройство водопроводных и канализационных коммуникаций, кабельной линии, сетей связи. Кроме того, проведены работы по устройству дорожной одежды на трех новых полосах движения, что дало открыть по ним движение автотранспорта.

Также запущено движение по правой стороне проезжей части на новых полосах по автодороге Пермь-Екатеринбург. Сейчас подрядная организация ведет работы по демонтажу старой дорожной одежды на левой части автомобильной дороги.

Согласно предоставленной информации, план реконструкция улицы Героев Хасана предусматривает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.

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