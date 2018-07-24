Три новые полосы на улице Героев Хасана открыли для движения транспорта
План реконструкция улицы Героев Хасана предусматривает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.
План реконструкция улицы Героев Хасана предусматривает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.
По информации мэрии, на улице Героев Хасана на участке от улицы Василия Васильева до улицы 5-я Ферма подрядчиком выполнено переустройство водопроводных и канализационных коммуникаций, кабельной линии, сетей связи. Кроме того, проведены работы по устройству дорожной одежды на трех новых полосах движения, что дало открыть по ним движение автотранспорта.
Также запущено движение по правой стороне проезжей части на новых полосах по автодороге
Согласно предоставленной информации, план реконструкция улицы Героев Хасана предусматривает расширение дороги до шести полос движения по три в каждую сторону с разделительной полосой между ними.