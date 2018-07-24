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10:02 (мск), источник: Newsroom24.ru

Расписание электрички Гороховец — Нижний Новгород изменят 3 и 5 августа

Изменения вызваны проведением ремонтных работ.

Источник: Newsroom24.ru

Расписание электрички Гороховец — Нижний Новгород изменят 3 и 5 августа.

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», в связи с проведением ремонтных работ на перегоне Владимир-Боголюбово Горьковской железной дороги 3 и 5 августа пригородный поезд № 6306 сообщением Гороховец — Нижний Новгород отправится в 05:04, прибудет в Нижний Новгород в 07:02.

3 августа пригородный поезд № 6308 сообщением Гороховец — Нижний Новгород до станции Жолнино будет следовать действующим расписанием. Прибудет в Нижний Новгород в 07:10.

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