Расписание электрички Гороховец — Нижний Новгород изменят 3 и 5 августа
Изменения вызваны проведением ремонтных работ.
Изменения вызваны проведением ремонтных работ.
Расписание электрички Гороховец — Нижний Новгород изменят 3 и 5 августа.
Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», в связи с проведением ремонтных работ на перегоне
3 августа пригородный поезд № 6308 сообщением Гороховец — Нижний Новгород до станции Жолнино будет следовать действующим расписанием. Прибудет в Нижний Новгород в 07:10.