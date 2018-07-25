Почему перестали говорить о плохих отношениях двух герцогинь

Когда в одной семье появляются две женщины, между ними так или иначе завязывается конкуренция. А если эта семья — одна из самых известных в мире, то за каждым их шагом начинают пристально следить. «Газета.Ru» рассказывает о том, есть ли соперничество между женами принцев Уильяма и Гарри.

Если задуматься, то делить герцогиням, кроме народной любви, совершенно нечего. Разумеется, на все действия нового члена семьи обращают больше внимания, но от этого не зависит ни статус, ни размер дохода.

Но пересуды о реальном положении дел в отношениях женщин в семье Виндзоров прекратятся еще не скоро.

Впервые Кэтрин и Меган говорили с живой аудиторией 28 февраля 2018 года, когда невеста принца Гарри еще не получила титул герцогини Сассекской. Это произошло на форуме Королевского фонда.

До этого обе женщины появились на рождественском приеме в Букингемском дворце, а источники сообщали, что Кэтрин очень рада появлению у Гарри спутницы жизни.

По стандартному королевскому протоколу, который был издан в 2005 году после женитьбы принца Чарльза на Камилле Паркер-Боулз, границу между «сестрами» проводит сложная система реверансов. Этот свод правил Елизавета II велела создать для ознакомления тех, кто не вырос во дворце.

Тогда документ первым пролил свет на довольно запутанную иерархию в семье британского монарха. К примеру, если в комнате находятся Кейт и Уильям, Меган и Гарри обязаны поклониться паре, как будущим королю и королеве Великобритании. В том случае, если в помещении присутствуют только герцогиня Кэтрин и Гарри, Меган делает реверанс, так как он, несмотря на то, что занимает сейчас лишь шестое место в очереди на престол, остается кровным членом королевской семьи.

Другие кровные Виндзоры, вроде принцесс Евгении и Беатрис, должны кланяться Меган, когда та находится вместе с мужем — из-за того, что пара выше их по социальному статусу. Иными словами, особые привилегии в отношении жен не знатного происхождения вступают в силу только когда они находятся рядом со своими благоверными.

Официальные отношения между Меган и Кэтрин предполагают, что герцогиня Сассекская будет делать реверанс супруге принца Уильяма при любом раскладе. Также она обязана всегда пропускать ее вперед.

Не от большой скромности или смущения Меган стояла позади Кейт на военном параде в честь дня рождения суверена 9 июня 2018 года и шла следом за герцогиней Кембриджской во время Уимблдона, самого знаменитого и престижного теннисного турнира в мире.

В тот день, когда обе герцогини появились в vip-ложе без своих мужей, в финале женских соревнований играла близкая подруга бывшей мисс Маркл Серена Уильямс. Кстати говоря, этот турнир недавно вернувшаяся из сложного декретного отпуска теннисистка так и не выиграла, но ее возвращение в профессиональный спорт после рождения ребенка все равно заслуживает большого уважения.

Королевский фотограф Марк Стюарт рассказал порталу People о том, что происходит между Кэтрин и Меган на самом деле. По его словам, поведение жены младшего принца на турнире было безукоризненным, а все ее движения — в рамках королевского протокола, и не говорят о плохих взаимоотношениях. «Не было никакого соперничества. Это продемонстрировало, насколько хорошо Меган адаптировалась, так как она знает, что однажды Кейт станет королевой, и ее позиция отличается», — прокомментировал события Уимблдона Стюарт.

Эксперт по языку тела делилась наблюдениями за женщинами с изданием Daily Mail. По ее словам, Мегfy постоянно задавала Кейт вопросы о том, как ей вести себя в различных случаях. Кто, как не супруга Уильяма может поделиться опытом в этой сфере, ведь семь лет назад она сама была аутсайдером в этой закованной правилами и причудливыми порядками семье. На протяжении целого дня женщины переговаривались, смеялись и обменивались впечатлениями от турнира.